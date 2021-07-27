Союз ректоров России – о посещении очных занятий непривитыми студентами: «Запрещать не будем»

Российский союз ректоров не намерен запрещать посещение очных занятий в новом учебном году непривитым от коронавируса студентам вузов. Такое заявление сделал сегодня президент союза, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Сейчас запрещать приходить, у кого нет вакцины, мы не будем», – цитирует Садовничего ТАСС. Ректор МГУ при этом заявил, что РСР призывает все вузы проводить вакцинацию против Covid-19.

Напомним, в конце июня Садовничий, ссылаясь на проведенный союзом ректоров опрос, заявлял, что большинство вузов в России планируют начать учебный год в смешанном формате, «с применением дистанционных образовательных технологий». Ректор МГУ указывал, что у вузов по действующим законам есть все основания не допускать в аудитории студентов без сертификатов о вакцинации от ковида, справки о наличии антител или справки о медотводе от прививки. По его словам, такие студенты должны обучаться дистанционно.

В Минобрнауки со своей стороны заявили, что руководители вузов вправе принимать такие решения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.07.21

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