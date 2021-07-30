В Европейскую Россию возвращается аномальная жара

В Поволжье и Черноземье в начале новой рабочей недели снова придет очень сильная жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет выше нормы в среднем на 2-4 градуса.

Как отметил специалист, выше всего температура ожидается в центрально-черноземных областях и в Поволжье. Там столбики термоментров будут подниматься до 31-37 градусов – это на 4-6 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация будет в Татарстане, Башкирии и Саратовской области, где прогнозируется 32-35 градусов. В Астраханской области воздух раскалится до 40 градусов.

Аномальная жара ожидается и в Крыму, добавил Вильфанд, передает РИА «Новости». В Симферополе температура составит 32- 36 градусов, а в Севастополе будет до 30 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что необычная для Приморского края, Сахалина и юга Хабаровского края жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится в дальневосточном регионе до начала следующей недели.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.07.21

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