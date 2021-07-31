Российских водителей смогут автоматически лишать прав по состоянию здоровья

Минздрав и МВД разработали законопроект, который позволит полиции получать сведения о состоянии здоровья водителей. Если у автолюбителя найдут какие-то заболевания, при которых нельзя управлять транспортным средством, ГИБДД автоматически приостановит действие водительских прав и даже может лишить гражданина возможности управлять автомобилем пожизненно.

Поправки к закону «О безопасности дорожного движения» МВД опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Коммерсант». Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен с 1 июля на 1 марта 2022 года. Правоохранители просили сведения о больных водителях у Минздрава более десяти лет – министерство отказывало, мотивируя невозможностью раскрывать врачебную тайну. Ведомствам в итоге удалось договориться.

Нововведение будет работать так: если врач на очередном медосмотре, при визите в поликлинику либо при оказании медпомощи обнаруживает у водителя заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту. Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604.

При этом медицинская организация – частная или государственная,– выявив заболевание, формирует электронное «сообщение» и передает его по каналам Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД. С этого момента ведомство автоматически приостанавливает действие водительских прав. Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД действие прав восстановит, получив от клиники соответствующее электронное заключение. Если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

«Вносимые изменения направлены на оптимизацию электронного информационного взаимодействия Минздрава и МВД, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения»,– прокомментировали законопроект в Госавтоинспекции.

В Национальном автомобильном союзе считают, что предлагаемая схема не будет работать из-за коррупции. «В России нормальной практикой являются подарки в школах и больницах. Врачи, которые недофинансируются уже много лет, с этим законопроектом получат чудесный инструмент, чтоб диспропорцию в зарплатах компенсировать», – поясняет вице-президент союза Антон Шапарин. Более того, частные клиники введут систему тарифов, чтобы информация о заболеваниях никуда не передавалась и нигде не фиксировалась. «Бить нужно не по водителям, которых теперь будут гораздо чаще признавать слепыми и наркоманам, а по системе клиник, торгующих медицинскими справками»,– заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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