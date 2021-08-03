Жителей Поволжья предупредили об ударе торнадо

В регионах Среднего Поволжья во вторник, 3 августа, может возникнуть опасное и редкое для России природное явление – торнадо. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, прогнозируемый удар стихии связан с прохождением холодного атмосферного фронта на фоне 30-градусной жары.

Как отметил метеоролог, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров. «Это фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», – приводит слова Тишковца ТАСС.

Накануне в результате мощного урагана на западе Тверской области погибли три человека, еще восемь пострадали. В числе жертв – турист из Москвы. Гроза с ураганным ветром до 25 м/с ударила по региону вечером в понедельник. Больше других пострадали Андреаполь и Осташковский городской округ. По данным «Фобоса», по территории города Андреаполь прошел разрушительный торнадо. Сильный ветер повалил около 90 деревьев, повредил крыши 65 домов. В десятках населенных пунктов было нарушено электроснабжение.

По словам Тишковца, атмосферный фронт с ливнями, грозами и градом постепенно уходит на восток и юго-восток. Метеорологи прогнозируют, что днем 3 августа на его пути окажутся Саранск, Пенза, Саратов, Самара и Татарстан. Фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов, отметил он.

«Я думаю, где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня», – сказал специалист, добавив, что там необходимо «объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.08.21

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