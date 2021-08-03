Женщинам в России разрешили работать авиамеханиками

Минтруд внес изменения в перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, на которых ограничивается применение женского труда. В частности, россиянкам разрешили работать авиамеханиками с 1 марта 2022 года.

«Буквально месяц назад выпускницы вузов присылали мне сообщения в социальных сетях, где выкладывали фотографии дипломов и выражали сожаление о том, что видимо, применить свои знания на практике не получится», – рассказала РИА «Новости» глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

С 1 марта 2022 года девушки, которые отучились на инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), смогут устроиться на работу по специальности.

Примечательно, что по линии Минобороны женщинам разрешалось работать авиационным инженером, но по гражданским специальностям действовал запрет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.21

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