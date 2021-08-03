Школьники из России завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии. Соревнование проходило в дистанционном формате. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета.

Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие 79 стран. Четыре участника выступали в составе сборной России. При этом участие каждого в олимпиаде индивидуально, как и присуждаемая победа.

«В этом году в команде три одиннадцатиклассника, и все они продолжат учиться химии в Московском университете. Андрей и Александр подали документы на химический факультет МГУ, а Георгий – на факультет наук о материалах. Поздравляю ребят и их учителей с заслуженной победой», – отметил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Участников отбирали во время двухнедельных сборов. Больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников решали сложнейшие задачи по всем основным разделам химии. «Наибольшее внимание было уделено физической и органической химии. Сборы завершились теоретической олимпиадой, четыре победителя которой и составили команду России», – заявил руководитель сборной РФ по химии профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин.

Москва, Зоя Осколкова

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