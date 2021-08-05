Юрист назвал основания для внезапных визитов городских служб

Войти в квартиру без предупреждения могут только спасатели или полицейские с ордером на обыск. Остальные проверяющие должны согласовать дату визита, сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Гражданин имеет право не впустить сотрудников аварийно-спасательных служб в случае ЧП. Но тогда ему придется платить за последствия аварии. В случае проверки счетчиков городские службы должны согласовать с жильцами дату своего визита.

«По действующему законодательству нужно предупредить потребителя за 14 дней до даты проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении», – пояснил Миронов в беседе с «Праймом».

Бывают случаи, когда согласовать дату не удалось, но проверяющие все равно пришли. Гражданин имеет право не впустить их в квартиру, но это решение будет временным.

«Они составят акт и обратятся в суд, который с большой долей вероятности займет позицию в их пользу и обяжет допустить их в квартиру», – добавил юрист.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.08.21

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