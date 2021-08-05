Рекрутеры назвали самую частую причину отказа в приеме на работу

Чаще всего соискателям в России отказывают в приеме на работу из-за несоответствия зарплатных ожиданий предполагаемой вакансии. Среди других причинах отказа – возраст, пол или национальность. Об этом говорится в исследовании рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix.

«В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тысячи отказов или почти каждая третья причина отказа)... Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространенных причин», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Также отказ в приеме на работу можно получить из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации и несоответствия личных качеств корпоративной культуре.

Кроме того, рекрутеры все чаще сталкиваются с такими явлениями как гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя).

Реже всего отказ в трудоустройстве поступает, когда соискатель не проходит проверку службой безопасности работодателя, чаще всего с ней сталкиваются граждане, пытающиеся трудоустроится на госслужбу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.21

Названа продолжительность острого периода Covid-19. / В Киеве прогнозируют на зиму объявление Путиным «последней газовой войны» Украине. / За полтора месяца до выборов цены на продукты перестали расти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»