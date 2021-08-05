Агроном назвал признаки арбузов с нитратами

Первый признак арбуза с нитратами – бугристая корка, заявил агроном Владимир Викулов. Он посоветовал доверять не только санитарным заключениям о безопасности продукта, но и собственным глазам.

По его словам, у арбузов с ровной поверхностью будет тонкая корка. Это значит, что нитратов в нем нет.

«Сортов с бугристой поверхностью практически нет. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов», – сказал Викулов в эфире радио Sputnik.

В Роспотребнадзоре уточнили, что корка должна быть не просто ровной, но и твердой.

«Цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, арбуз незрелый», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за 1 квартал 2021 года выявили всего 0,4% проверенной плодоовощной продукции не соответствовало гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов.

В ведомстве посоветовали не покупать нитрат-тестеры, поскольку приборы на самом деле не показывают содержание вредных веществ в овощах и фруктах.

«Данные приборы, по сути, замеряют лишь электропроводимость», – предупредили специалисты.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.08.21

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