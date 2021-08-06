Минтруду предложили платить россиянам за диспансеризацию

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести пособие для тех, кто вовремя проходит плановую диспансеризацию. Она направила письмо в Минтруд РФ, передает RT.

Пособие предложено выплачивать один раз в три года тем, кто проходит бесплатную диспансеризацию без пропусков. Для визита к врачам планируется генерировать QR-код на портале Госуслуг. Позже с помощью этого кода россияне смогут подать заявление на выплату 10 тыс. рублей.

Волынец предложила запустить федеральную программу «Здоровая Россия». И отметила, что в России существуют технологии для раннего выявления заболеваний. Лечить любую болезнь на ранней стадии менее затратно, а пациенту это позволит повысить качество жизни.

В Госдуме инициативу назвали неоднозначной. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что государство постаралось создать условия для того, чтобы россияне проверяли свое здоровье.

«Есть медучреждения, работодатель отпускает. Человек идет и проходит диспансеризацию. Если он не хочет, то заставлять его ради галочки, чтобы только получить пособие, это не принесет того эффекта, который должен быть», – заявил депутат.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.08.21

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