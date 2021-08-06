Россиян все чаще обворовывают «форточники»

В России все чаще фиксируются случаи ограбления жилье, когда злоумышленники проникают через окно. Об этом сообщает компания «Delta Системы безопасности».

Как показывают данные, полученные с января по июль 2021 года, в среднем за месяц регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что соответствует уровню прошлого года и на 70% выше показателей 2019-го, передает «Лента.ру». Почти половина (49,5%) всех случаев проникновения через окна приходится на загородную недвижимость – коттеджи и дачи.

«Если в прошлом году каждый десятый случай взлома дачных домов был связан с проникновением через окно, то в 2021-м – уже каждый седьмой», – говорят экперты по безопасности.

В категории городских квартир доля «оконных» краж также выросла – с 4 до 9%. Чаще всего «форточники» – это непрофессиональные воры (алкоголики, наркоманы и прочие маргинальные элементы), у которых нет навыков и инструментов, чтобы взломать дверь.

Всего эксперты выделяют три основных категории воров, предпочитающих вламываться через окно: жители окрестных деревень и сел, бригады неквалифицированных, но организованных воров, и немногочисленная группа «профессионалов», которые специализируются на дорогих особняках.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.08.21

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