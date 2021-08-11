Вузы получат бессрочную аккредитацию с 2022 года

Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева анонсировала бессрочную аккредитацию для вузов с 2022 года. Специалистам больше не придется заполнять формы, вся информация будет поступать из мониторингов вузов.

Шмелева признала, что ряд параметров на соответствие ФГОС оценивался субъективно. Например, наименование образовательных программ. Впредь основное внимание будет уделяться качеству программ и оценке работодателей и выпускников.

Во время будущих проверок большинство данных будут получать не из пакета документов, а из результатов внутреннего контроля учебных заведений.

«На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг. Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы», – цитирует Шмелеву пресс-служба «Единой России».

Руководитель «Сириуса» добавила, что бессрочная аккредитация гарантирует студентам, что они изучат нужную программу в одном вузе. Без необходимости переводиться, если учебное заведение лишится аккредитации.

Челябинск, Наталья Рязанова

Челябинск. Другие новости 11.08.21

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