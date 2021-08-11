Каждый третий россиян назвал бедность причиной развода

Россияне стали терпимее относиться к разводам: число готовых сохранять брак во что бы то ни стало уменьшилось на треть за 30 лет. Каждый третий респондент считает бедность приемлемой причиной для расторжения союза, а пьянство – только каждый десятый.

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к разводам и опубликовал результаты на своем сайте.

Самыми распространенными причинами для развода опрошенные россияне считают бедность (33%), непонимание в семье (15%), измены (14%), тяжелый быт (10%). Несовместимость характеров или пьянство одного из супругов назвали по 8% респондентов.

В 1990 году россиян, готовых беречь брак любой ценой, было 13%, в 2021-м – только 9%. Меньше стало тех, кто готов разойтись, только когда семья фактически распалась: 39% в 1990-м против 27% в текущем году.

Теперь втрое больше опрошенных считают, что помехой для развода может стать финансовая зависимость одного из супругов (21% вместо 7%). Вопросы опеки отпугивают от развода 31% (25% в 1990), сложности раздела имущества – 16% (было 10%), религиозные запреты – 15% (было 4%).

39% респондентов уверены, что для развода не может быть помех. А неприятная процедура заставит передумать только 6% (было 10%).

Опрос проведен методом телефонного интервью 3 июля среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.08.21

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