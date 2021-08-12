НПФ обяжут вернуть пенсионные накопления обманутым клиентам

Негосударственные страховые пенсионные фонды хотят обязать возмещать накопления гражданам, если они были переведены в другие страховые компании в результате мошенничества и других незаконных действий, и это признал суд. Об этом говорится в разработанном правительством законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

В случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании страховщики, от которых были переведены пенсионные накопления граждан, будут обязаны «восстановить на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», отмечается в пояснительном записке к инициативе, которую цитирует «Известия».

Таким образом, как рассчитывают в кабмине, будут защищены права граждан, которые хранят свои пенсионные накопления в НПФ и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

В настоящее время вернуть на пенсионный счет накопительную пенсию можно только в судебном порядке, и в отдельных случаях клиенты НПФ получают отказы, указали авторы документа.

Госдума может принять правительственный законопроект в октябре этого года. В этом случае новый закон заработает с 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.08.21

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