Лавров положительно оценил ассоциации России с медведем и балалайкой

Министр иностранных дел Сергей Лавров не считает обидным, что Россию во всем мире ассоциируют с балалайкой, водкой и медведями. Он рад, что при этом получаются позитивные образы.

«Воспринимают нас как страну балалайки, водки, – это, во-первых, признак веселья и доброго отношения, – ну и медведи – признаки нашего бережного отношения к природе… У нас такие символы, не мы их придумали, это от жизни все идет», – сказал Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

Видео встречи опубликовано в соцсети российского МИДа.

Министр сравнил медведей как символ России с символом США – индейцами. По мнению Лаврова, условия жизни двух символов не сопоставимы.

«Их судьба хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране», – отметил глава МИДа.

Москва, Наталья Рязанова

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