Россияне назвали самые тяжелые профессии

По мнению россиян, сложнее всего приходится врачам, космонавтам и шахтерам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье». В исследовании приняли участие более 5 тысяч жителей России, передает РИА «Новости».

Более половины респондентов (52%) отметили, что тяжелее всех остальных профессия врача. Каждый третий указал на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%). 30% участников исследования назвали тяжелой работу саперов. 26% опрошенных считают самой сложной профессию пожарных, 24% – пилотов, а 23% – учителей. Далее по сложности идут деятельность водолазов (15%) программистов (13%), военных (12%), по 10% – химиков и инженеров. Другие профессии получили менее 10% голосов.

В первую очередь россияне связывают сложность профессии с уровнем ответственности. Кроме того, респонденты назвали высокий уровень опасности для жизни и здоровья, а также отметили эмоциональный накал в работе. К признакам, указывающим на сложность профессии, участники опроса отнесли высокие требования к квалификации и постоянное обучение, тяжелые условия труда, ненормированный рабочий график и низкую зарплату.

«От врача требуется владение огромным количеством важных навыков – искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации, – поясняет глава направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко. – Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.08.21

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