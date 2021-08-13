Названы продукты, которых не хватает в рационе россиян

Ежегодно россияне недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, овощей и фруктов. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.

По словам эксперта, самым большим остается отклонение в рационе по молоку и молочным продуктам, передает РИА»Новости». Согласно данным Росстата, разница между рекомендуемым и реальным потреблением составляет более чем 53 кг в год, то есть 4,5 кг в месяц или 150 граммов в день.

Затем по обьему идут овощи и бахчевые – 36 кг. Таким образом, в месяц жители России не добирают до нормы три килограмма, в день – 100 граммов.

На третьем месте – картофель – при норме потребления 90 кг в год россияне съедают 56,5 кг. Это означает недоедание почти трех килограммов картофеля в месяц.

Кроме того, остается большой разница в употреблении ягод и фруктов – при 100 кг нормы в пищу идут 77,1 килограмма.

При этом в некоторых категориях потребление, напротив, выше нормы, например, в мясе и мясопродуктах, отметила эксперт. Лидирует в этой категории мясо птицы – в год россиянин съедает примерно 27,7 кг мяса птицы, 16,5 кг свинины, 10,4 кг мясных полуфабрикатов, 9,3 кг телятины и говядины.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.08.21

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