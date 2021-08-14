Черноморские курорты будет заливать еще два дня: в 14 муниципалитетах Краснодарского края объявлена ЧС

В 14-ти муниципальных образованиях Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, штормовым ветром до 25 метров в секунду и формированием смерчей. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

Как сообщил губернатор Краснодарского края, от проливных дождей сильнее всего пострадали Анапа, а также Крымский и Темрюкский районы. По его словам, людей из этих районов эвакуировали в пункты временного размещения. Для откачки воды и ликвидации последствий ливня «задействовано максимальное количество людей и техники».

По данным МЧС на 07:00, в результате ненастья подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах и участок краевой автомобильной дороги. Вместе с тем произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах – без электричества остается 108 тысяч человек. Проведена эвакуация 989 детей из 5 детских лагерей в безопасную зону на период прохождения циклона.

Для усиления группировок спасателей в городах Анапа, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1460 человек личного состава и 490 единиц техники, в том числе от МЧС России – 355 человек личного состава, 101 единица техники, 11 плавсредств.

В то же время приступила к работе 21 оценочная комиссия муниципальных образований края. Приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тысяч человек. К настоящему времени уже развернуты восемь ПВР, в которых размещено 847 человек, в том числе 588 детей.

Как сообщал «Новый День», накануне в Сочи и Анапе запретили купание на всех пляжах. Такое решение приняли власти городов-курортов из-за непогоды. В Анапе часть пляжей смыло мощным ночным ливнем.

Краснодар, Светлана Антонова

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