Власти Сочи и Анапы закрыли все пляжи

В Сочи и Анапе запретили купание на всех пляжах. Такое решение приняли власти городов-курортов из-за непогоды.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что купание запрещено из-за сильного шторма. «На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни, поэтому закрыты все пляжи», – говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что на организованных пляжах арендаторы выставили предупреждающие аншлаги, там дежурят спасатели.

На диких пляжах проводят рейды. Как отметили в горадминистрации, в Сочи расположено около 90 участков береговой полосы, опасных и запрещенных для купания.

В Анапе в пятницу введен режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемых сильных ливней. Минувшей ночью на курорт обрушилась трехмесячная норма осадков – 109 мм осадков, сообщили в администрации города. Многие участки города, в том числе в жилом секторе, оказались подтопленными. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где есть угроза подтопления жилых домов и здравниц. Меж тем, в горадминистрации заверили, что обстановка в городе контролируемая. Вода откачана из 37 дворов и двух детсадов.

По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый ливень – до 50 мм осадков. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС, говорится в сообщении.

Из-за непогоды в городе-курорте запрещено купание в море и на всех водоемах, а также выход в море маломерных судов.

Ранее сообщалось, что юг России минувшей ночью накрыл циклон, несущий сильные дожди. Залповые ливни, помимо Анапы, подтопили территории в Новороссийске, Славянском, Ейском и Темрюкском районах Краснодарского края, и добрались до Керчи, где также зафиксированы локальные подтопления.

Сочи, Анапа, Наталья Петрова

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