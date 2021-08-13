Пятница, 13: юг России накрыл мезоциклон, население предупредили об эвакуации

Юг России накрыл мезоциклон, несущий обильные осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маленький циклон – это небольшой (сотни километров) грозовой фронт с большой энергией. Как правило, он действует по принципу тропического шторма, обрушивая на землю мощные ливни и град, сопровождается шквалистым ветром.

Минувшей ночью залповые ливни подтопили территории в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах Краснодарского края. Из-за обильных осадков «поплыла» Керчь.

Сегодняшний черноморский мезоциклон может накрыть Крым, Кубань, Ростовскую область и Адыгею.

Так, на востоке Крыма и на побережье Краснодарского края синоптики прогнозируют двухметровые волны, ветер до 26 метров (на Кубани сильнее), сильные ливни с градом. В районе Керчи в ближайшие сутки может выпасть около 150 мм осадков. Это составляет 3 месячных нормы и в 2,5 раза больше, чем выпало во время «июньского потопа».

«В ближайшее время ожидается усиление осадков, – опубликовала предупреждение администрация Керчи. – Проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания.



Быть в готовности к возможной эвакуации. Места сбора:

– АТП-14313 ул. Вокзальное Шоссе, 44;

– Пожарно-спасательный отряд ул. Комарова, 1.

В случае опасности телефоны экстренных служб 101 и 112».

Подготовится к эвакуации попросили и жителей Крымского района Краснодарского края. По словам главы муниципалитета Сергея Леся, таких осадков не было в течение последних 10 лет.

На участке Анапа – Магри велика вероятность формирования смерчей. В горах возможен сход селей. Уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок. Из-за риска подтоплений на курорты направлены дополнительные подразделения спасателей.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 13.08.21

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