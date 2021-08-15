Синоптики определили, какой будет погода в сентябре

Погода в первый месяц осени в России будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее. При этом ожидаются периоды похолодания, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, прохладный сентябрь ожидается только в северных регионах Сибири – на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области, а также в Калининградской области первый осенний месяц прогнозируется дождливым. В то же время мало осадков ожидается в Поволжье – от Казани до Волгограда. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области сентябрь может быть довольно комфортным в плане осадков – их выпадет немного. На остальных территориях осадки выпадут в пределах климатической нормы.

На Урале днем в среднем ожидается 13-18 тепла. Около 15 градусов прогнозируется на юге Западной Сибири. На Дальнем Востоке при минимуме температура воздуха – от 14 до 19 градусов. Согласно прогнозу синоптика, долгим обещает быть «бархатный сезон» на курортах. Средняя дневная температура ожидается на уровне 23-28 градусов при минимуме осадков.

В Москве погода в сентябре будет соответствовать климатической норме. Это значит, что днем температура составит плюс 15-20 градусов, ночью – плюс 5-10 градусов. При похолоданиях по ночам всего 1-6 тепла, а днем – плюс 5-10 градусов.

На северо-западе европейской территории России преобладающая дневная температура в сентябре 9-15 градусов. В центральном Черноземье -17-22 градуса. Как и на юге Поволжья – южнее Казани.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.08.21

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