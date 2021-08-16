В России хотят создать карту недоступных для инвалидов мест

В России создадут карту, на которую нанесут места, недоступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

«Сейчас мы планируем создать карту непроходимых мест для инвалидов. Она будет готовиться с учетом требований по развитию доступной среды. И я очень надеюсь на то, что она продемонстрирует «болевые точки» в населенных пунктах», – рассказала Буцкая на круглом столе «Комфортная жизнь для людей с инвалидностью».

Ранее подобный проект создавался для родителей, которым трудно перемещаться по городам с детскими колясками. По словам общественницы, это также серьезная проблема, о которой почему-то забывают.

«Это часто невозможность поднять по лестнице в магазин, пользоваться общественным транспортом. Да, за последнее время ситуация улучшилась. Например, появились специальные помощники, которые помогают женщинам преодолеть трудные участки, но ситуация все рано далека от идеальной», – добавила Буцкая.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.08.21

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