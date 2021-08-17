Будет 35-40 градусов. Синоптики рассказали о последней волне жары этого лета

Гидрометцентр сообщил об аномальной жаре в российских регионах. По прогнозу метеорологов, это последняя волна жары этого лета.

Причиной жаркой погоды стала зона повышенного давления, тянущаяся по центральным районам России до Волги, сообщает центр «Фобос». В Черноземье, Поволжье и в Предуралье в ближайшие два-три дня будет сухо и малооблачно, температура воздуха существенно превысит климатическую норму.

В Астраханской и Волгоградской областях 19 августа ожидается сильная жара – днем столбики термометров поднимутся до 40-41 градуса, а в Чувашии воздух раскалится до 31-36 градусов.

В Курской, Орловской и Белгородской областях ожидается до 35-36 градусов. А в Оренбургской области, Марий Эл и в Ульяновской области в ближайшие дни наступит аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7-9 градусов и более, предупредили в Гидрометцентре. Очень жарко будет и в Самарской области, где до конца недели ожидается среднесуточная температура выше климатической нормы на 9 градусов и более.

Волна жары затронет и московский регион. Сегодняшний день в столице может стать самым теплым с начала августа. Жарко будет в Москве и в среду, но ближе к вечеру пройдут грозовые дожди и похолодает. К субботе дневная температура в столице понизится до 22-25 градусов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.21

Спасатели рассказали, как вести себя в аномальную жару: на Среднем Урале будет +34 без ветра и дождей. / Куйвашев поручил разобраться, почему врач покупал лекарства больным за свой счет. / ЧП в Москве: мужчина выстрелил в 17-летнего сына сожительницы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»