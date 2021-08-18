Кабмин заманивает россиян на вакцинацию денежной лотереей

Правительство России решило запустить программу поощрения граждан, привившихся от коронавируса. Лотерея будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Среди вакцинированных два раза разыграют денежные призы. Тысяча победителей получит по 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В розыгрыше смогут участвовать привитые граждане старше 18 лет на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей, говорится в сообщении. Итоги антиковидной лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией. «Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов», – отметили в кабмине.

Оператором лотереи назначено АО «Гознак». Призы будут разыгрываться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в СМИ.

Информацию о призе также можно будет получить в личном кабинете гражданина на сайте «Госуслуги». Ее направят победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходима подтвержденная учетная запись на госуслугах. В личном кабинете на портале «Госуслуги» нужно не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты «Мир». После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.

Выплаты призов будут производиться в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

По данным агрегатора Gogov.ru, по состоянию на 18 августа одним компонентом вакцины против Covid-19 привито 41 258 604 человек, или 28,2% от взрослого населения. Оба укола получили 33 167 259 человек (22,7% от взрослого населения).

Москва, Наталья Петрова

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