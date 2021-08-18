В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и шквалом

В Москве объявлено экстренное предупреждение о непогоде, сообщает столичное управление МЧС.

По данным ведомства, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 среды, 18 августа, по 10:00 четверга, 19 августа, местами на территории Москвы ожидается сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усиление ветра с порывами 20-25 м/с.

Спасатели посоветовали москвичам не парковать транспортные средства вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять на улице детей без присмотра. Автовладельцам рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

В столице может вылиться до 40% месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос». Вторжение фронта приведет к похолоданию до +22…+25 градусов. Сегодня в Москве ожидается до +30.

Департамент торговли и услуг Москвы в связи с надвигающейся непогодой рекомендовал заведениям общепита закрыть летние веранды, сообщает пресс-служба ведомства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.21

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