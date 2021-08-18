30 лет ГКЧП: Ельцина и Горбачева записали в путчисты – россияне забыли события 1991 года

ВЦИОМ провел опрос, приуроченный к тридцатилетней годовщине ГКЧП. Социологи хотели узнать, насколько хорошо помнят жители России августовский путч 1991 года и связанные с ним события.

Согласно итогам опроса, правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) смог 21% опрошенных. При этом 64% затруднились с ответом, а 15% назвали неверную расшифровку.

Говоря об участниках ГКЧП, 11% респондентов смогли вспомнить Дмитрия Язова, 6% Геннадия Янаева и 5% Бориса Пуго. При этом 10% причислили к путчистам находившегося по другую сторону баррикад Бориса Ельцина, а 2% – первого президента СССР Михаила Горбачева, которого заговорщики заблокировали в крымском Форосе. 63% не смогли ответить на вопрос.

По мнению 20% опрошенных, провал ГКЧП был обусловлен отсутствие поддержки народа. 12% указали на неподготовленность организаторов путча, 5% и 4% – на нехватку сил и решительности соответственно. 43% не смогли сформировать позицию по этому вопросу.

Оценивая события 19-21 августа, 47% опрошенных называют их эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны. 31% полагает, что это были трагические события, имевшее гибельные последствия для страны. Еще 7% назвали их победой демократической революции, покончившей с властью КПСС.

Примерно поровну разделились мнения респондентов относительно мотивов участников ГКЧП: 38% считают, что они преследовали личные цели, а 41% – что они думали о государстве, стремились сохранить СССР от распада.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 11 августа среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Напомним, 19 августа 1991 года заговорщики во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым и главой КГБ Владимиром Крючковым объявили о создании ГКЧП, чтобы не допустить подписания договора о создании Союза Суверенных Государств на территории СССР. Янаев был объявлен и.о. президента СССР. Против путчистов выступили тогдашний президент РСФСР Борис Ельцин, вице-президент Александр Руцкой и и. о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. 22 августа 1991 года участники ГКЧП были арестованы.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.21

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