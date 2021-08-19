Отмена дистанта в России подстегнула спрос на школьную форму

В России наблюдается повышенный спрос на школьную форму. Этому способствовало заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что новый учебный год начнется в традиционном формате – очно.

По сравнению с прошлым годом интерес к покупке школьной одежды и обуви среди россиян возрос на 96%, сообщили аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru. «Интересно, что поисковых запросов на одежду для мальчиков на 9 п.п. больше чем для девочек, 44% и 35% соответственно. Одновременно с возросшим спросом покупатели стараются сэкономить. Так, спрос на покупку недорогой школьной одежды вырос 82% относительно прошлого года», – говорится в отчете по итогам запросов в первые две недели августа.

Кроме того, на 125% вырос спрос на школьные рюкзаки, на рюкзаки для дошкольников – на 132%, в среднем на 66% вырос спрос на различные тетради, на 58% на альбомы для рисования, на шариковые ручки на 32%, а вот спрос на ножницы упал на 15%. Из учебного материала россияне чаще всего ищут счеты и глобусы, рост 25% и 29% соответственно.

При этом в два раза увеличилось количество пользователей, интересующихся покупкой компьютера. «Такой стремительный рост можно объяснить тем, что родители не исключают возможного возвращения дистанционного формата обучения в грядущем учебном году, поэтому они стремятся обеспечить своих детей наилучшими условиями дома», – отметили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.08.21

Минфин и Центробанк проведут онлайн-марафон по ипотеке. / Вице-мэр Алушты попал в ИВС. / Мошенники в России грозят старикам снижением пенсии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»