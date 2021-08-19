Больше трети россиян заметили ухудшение качества продуктов в пандемию

В России за время пандемии снизилось качество основных продуктов питания – так считают 39% опрошенных россиян. Больше всего жалоб на качество колбасы, молока и сыра. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром изучения потребительского поведения Роскачества.

Согласно данным опроса, 57% респондентов заявили, что за последний год качество продуктов заметно не изменилось, а 4% полагают, что оно повысилось, передает ТАСС.

72% опрошенных указали на ухудшение качества колбасы и мясных деликатесов, 59% – молочных продуктов, 55% – отечественных сыров, 41% – мяса. Еще 38% считают, что снизилось качество свежих овощей, 33% – свежих фруктов. 37% не нравится качество кондитерских изделий и сладостей, а 36% отметили снижение качества хлебобулочных изделий.

29% респондентов отметили снижение качества рыбы, 20% говорят об ухудшении качества алкоголя, 14% – безалкогольных напитков и воды.

Опрос проводился среди 1 028 респондентов в возрасте от 18 лет из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Москва, Наталья Петрова

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