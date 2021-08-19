Почти четверть россиян чувствовали себя одиноко в течение полугода

За последние полгода 23% россиян испытывали чувство одиночества. Каждый пятый (19%) сталкивается с ним время от времени. Чтобы не чувствовать себя одинокими, в первую очередь жители России обращаются к друзьям и родным. Таковы результаты опроса, проведенного «Всероссийским центром изучения общественного мнения» (ВЦИОМ).

Подавляющее большинство (76%) не ощущали себя одинокими за последние полгода. Постоянное чувство одиночества преследует 4% респондентов, среди людей старше 60 лет доля таких растет – 7%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет доля тех, кто время от времени чувствует себя одиноким, выше – 37%.

По мнению опрошенных, чаще всего чувство одиночества возникает из-за нехватки общения (13%), из-за особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей или близких людей (10%) и хобби (8%), а также из-за экономических проблем (7%).

Среди методов, которыми пользуются россияне, чтобы избавится от одиночества, наиболее популярный – общение с друзьями и родными (62%). 35% назвали просмотр фильмов, чтение книг и компьютерные игры. 30% советуют обратиться к хобби и увлечениям. 28% погружаются с головой в работу, а также занимаются спортом (19%).

35% россиян признались, что стали меньше общаться «вживую» с друзьями и близкими за последние два года. 13% стали общаться больше, а около половины (52%) сохранили общение на том же уровне.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.08.21

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