ФСБ впервые показала документы об испытаниях биооружия на гражданах СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) открыла доступ к документам об испытаниях биологического оружия на гражданах СССР. В годы Второй мировой войны японские спецслужбы ставили опыты на советских военнопленных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на архивные документы.

В 1930-1945 годах несколько тысяч советских людей попали в плен к японцам. Часть из них отправили в концлагерь «Хогоин» («Приют») в районе Харбина, рассчитанный на 150 человек. Руководство лагеря отправило 40 узников в спецотряд 731-й Квантунской армии, который использовали для испытания разных веществ.

«Истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обреченными к смерти советскими людьми производились опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств», – рассказал при допросе замначальника концлагеря «Хогоин» Кендзи Ямагиси.

Чаще всего в отряд попадали те, кто отказывался работать с японцами против СССР, рассказывать секретные сведения. Пленных заражали чумой, сибирской язвой, тифом, холерой и другими бактериями.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.08.21

Партия «Новые люди» возвращает свет на улицы Краснотурьинска. / Зеленский обещает в три счёта поменять ментальность крымчан с российской на украинскую. / «С радостью встретят»: крымчане страдают без Украины и мечтают вернуться под власть Киева – Зеленский. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»