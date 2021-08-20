На первом месте – Крым: названы регионы, которые больше других пострадают от изменения климата

Четыре региона России – Крым, Ставрополье, Воронежская и Курская области – столкнутся с самыми ощутимыми в стране неблагоприятными последствиями изменения климата. Именно для них в первую очередь необходимы программы адаптации экономики к новым условиям. С таким прогнозом выступила директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

«Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густонаселенных районах», – отметила ученый в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, первое место в красной зоне по рискам из-за изменения климата занимает Крым, где уже сейчас наблюдается рост температуры, становится больше осадков, учащаются засухи и другие опасные явления. На втором месте в плане климатических рисков – Ставропольский край, далее идут Курская и Воронежская области, уточнила специалист.

Во вторую, оранжевую группу регионов, где тоже прогнозируются заметные негативные последствия изменения климата, климатологи включили 12 субъектов РФ. В их числе – Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.

В группу регионов с меньшими климатическими рисками включены Астраханская Владимирская, Калужскую, Костромская, Московская область, Дагестан, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Чечня и Ярославская область.

По расчетам ученых, в остальных 58 регионах России в настоящее время угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока менее выражены.

Чтобы снизить климатические риски, по мнению Романовской, необходимо разработать комплексные меры по адаптации населения и экономики для регионов, расположенных на юге и в центре Европейской части России.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский заявил «Парламентской газете», что Россия одной из первых столкнется с волнами жары, которые стали следствием глобального потепления. Климатолог ожидает, что подобные погодные аномалии в будущем будут происходить все чаще.

Чернокульский в связи с этим заявил, что нужно уже сейчас готовиться к таким катаклизмам – разрабатывать адаптационные меры, которые позволят населению и экономике приспособиться к новым погодным условиям. Например, следует выводить засухоустойчивые сельскохозяйственные культуры, поскольку засухи – логическое продолжение волн жары, отметил ученый. По его словам, это вопрос планирования, которым следует заниматься уже сейчас.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.21

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