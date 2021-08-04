«Нужно готовиться к погодным аномалиям уже сейчас»: России предрекли смертельные волны жары

Россия одной из первых столкнется с волнами жары, которые стали следствием глобального потепления. Такое мнение высказал старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский в интервью «Парламентской газете». По его прогнозу, подобные погодные аномалии в будущем будут происходить все чаще.

Как отметил климатолог, одним из главных негативных последствий волн жары будут теплые ночи. «Чаще всего это +20 градусов и выше, – когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», – пояснил он. Ученый напомнил про термин «городской остров тепла» – город сам по себе усиливает температуру, и здесь, по его словам, всегда жарче, чем за городом.

Насколько погода будет жаркой, «зависит от блокирующих антициклонов, на какой именно долготе они встанут», рассказал Чернокульский. В предшествующие два года циклоны вставали к западу от России, в связи с чем 2019 и 2020 годы были очень жаркими в Европе, а в Центральной России было прохладно.

«В этом году циклон встал восточнее – пришла наша очередь (испытать жару – прим. ред.)», – добавил ученый.

«Но отличие России от других европейских стран – в ее размерах, – указал климатолог. – Если в маленькой стране в жаркий год жарко везде, у нас укладывается несколько синоптических масштабов – погода в центральной части и в Сибири, скорее всего, будет разной, даже противоположной».

Чернокульский в связи с этим заявил, что России нужны адаптационные мероприятия, которые позволят населению и экономике приспособиться к новым погодным условиям. «Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», – предупредил ученый.

Что касается адаптации отраслей экономики к меняющемуся климату, то, к примеру, нужно выводить засухоустойчивые сельскохозяйственные культуры, так как засухи – логическое продолжение волн жары, отметил климатолог. По его словам, это вопрос планирования, которым следует заниматься уже сейчас.

Ученый спрогнозировал, что уже в ближайшем будущем России, вероятно, придется использовать новые строительные материалы. «Думаю, что технологам нужно взять и разложить каждую отрасль отдельно «на винтики», посмотреть, как на эти винтики влияет климат, и дать свои рекомендации», – резюмировал эксперт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.08.21

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