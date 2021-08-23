В полиции рассказали об основных фразах телефонных мошенников

В подмосковном главке МВД назвали основные фразы, которые телефонные мошенники используют, чтобы ввести в заблуждение свою жертву. Кроме того, правоохранители рассказали об уловках злоумышленников.

«Типичными фразами, предлогами для преступлений на территории Подмосковья являются: «ваш родственник либо близкий попал в беду», «ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами», классическое, но действенное «с вашего банковского счета происходят операции по списанию», «вам ошибочно переведены деньги», «вы участвуете в акции и выиграли приз», «положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться», «ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке», «ваши инвестиции и ваш бизнес – гарантия отличного дохода», «вы можете предупредить преступление», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В последнее время участились случаи звонков якобы из службы безопасности банка, которая сообщает о совершении подозрительных операций. Так преступники получают персональные данные потерпевшего, доступ к его счетам, с которых списывают деньги или оплачивают интернет-покупки.

«Сравнительно новым случаем является, когда сначала звонок потерпевшему поступает из «службы безопасности банка», а после перезванивают, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают о совершении в отношении потерпевшего преступления со стороны сотрудников банка, под предлогом предотвращения несанкционированных действий, убеждают потерпевшего оформить кредит, обналичить денежные средства и перевести на якобы защищенный специально созданный расчетный счет. Возросли случаи выдачи онлайн-кредитов при установке потерпевшими программ удаленного доступа», – добавляют в полиции.

Правоохранители напомнили, что нельзя передавать свои смартфоны и другие устройства незнакомым или малознакомым людям, сообщать пароли и коды доступа к счетам и банковским картам, переходить по ссылкам на сомнительные сайты.

Москва, Зоя Осколкова

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