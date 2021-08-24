В России за подмену телефонных номеров хотят сажать в тюрьму

В России хотят ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене номеров, которые стали одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. С такой инициативой «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к Минцифры.

По оценкам банкиров, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5-5 млрд рублей в месяц. Ранее необходимость усиления ответственности за такие действия признал и Центробанк. В первом квартале регулятор выявил свыше 6 тысяч номеров, с которых звонили мошенники (на 38% больше, чем год назад), пишет «Коммерсант».

В письме ОНФ предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. Также в документе идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

Весной президент Владимир Путин подписал закон, по которому номера, использующиеся на территории СИЗО или исправительного учреждения, должны блокироваться. «Однако и МВД, и специалисты по кибербезопасности говорят, что подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии,– поясняет глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.– Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан».

Подменные номера используют не только мошенники, но и банки, ритейл, сфера услуг для информирования клиентов – на такие номера нельзя перезвонить. Даже полный запрет подменных номеров не решит проблему с мошенничеством, считают эксперты. Сейчас в России в обращении находится около 11 млн серых сим-карт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.08.21

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