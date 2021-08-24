Красноярских школьников переведут на дистанционку из-за выборов

Школьников Красноярска переведут на дистанционное обучение на время выборов с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил градоначальник Сергей Еремин.

«В эти дни мы будем уходить на дистанционное обучение, здесь сложностей я не вижу, – цитирует мэра «Интерфакс». По его словам, «еще три года назад мы бы, наверно, думали, как все организовать в такие дни и что вообще всех надо распустить», а «тут мы уже набили руку (с дистантом – прим. ред.)".

В Красноярском крае с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму и краевое заксобрание. Большинство избирательных участков будет открыто в зданиях школ.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 24.08.21

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