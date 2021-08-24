В Подмосковье может появиться поселок для мусульман

На Новой Риге в Подмосковье строится первый в регионе «халяльный поселок» Аминовка, – сообщают столичные СМИ.

В населенном пункте появятся мечеть, а также «халяльная база отдыха», где запрещены алкоголь, курение и свиноводство. За несколько месяцев в Аминовке поселилось почти 50 человек из разных стран, при этом продолжают прибывать новые жильцы

Организатором поселения является Амина Шабанова, создательница бренда мусульманской одежды для женщин Irada, – сообщает издание Readovka. Среди первых покупателей участка в Аминовке оказался глава Экспертного совета при Совете муфтиев России Руслан Курбанов.

В свою очередь издание «Секрет фирмы» сообщает, что ни на сайте, ни в уставе поселения нет прямого указания на его исламский характер. Более того, пункт 1.3 устава Аминовки прямо гласит, что «партнерство не является ни политической, ни религиозной организацией и не должно заниматься политической или религиозной деятельностью».

С другой стороны, на том же сайте указано, что в общих правилах «экопоселения» указан ряд положений, общих с мусульманскими религиозными запретами: на разведение свиней, употребление алкоголя, открытую одежду для обоего пола с 12 лет.

Вице-спикер Мособлдумы Константин Черемисов отметил, что появление подобного населенного пункта – это «очень тревожный звоночек». Политик заявил, что в России недопустимо строительство религиозных анклавов, и поселок ждет «однозначная реакция» в виде проверки или других действий.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 24.08.21

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