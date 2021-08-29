СКР проверит сообщения о строительстве поселка для мусульман под Москвой

Следственный комитет проверит сообщения о строительстве в Подмосковье первого в регионе «халяльного» поселка Аминовка. Речь идет о поселении в Шаховском районе.

По данным столичных СМИ, в поселке, основанном миной Шабановой, создательницей бренда мусульманской одежды для женщин Irada, появятся мечеть, а также «халяльная база отдыха», где запрещены алкоголь, курение и свиноводство. Отмечается, что за несколько месяцев в Аминовке поселилось почти 50 человек из разных стран. Между тем ни на сайте, ни в уставе поселения нет прямого указания на его исламский характер. В то же время на том же сайте указано, что в общих правилах «экопоселения» указан ряд положений, общих с мусульманскими религиозными запретами: на разведение свиней, употребление алкоголя, открытую одежду для обоего пола с 12 лет.

Вице-спикер Мособлдумы Константин Черемисов назвал появление подобного населенного пункта «очень тревожным звоночком» и заявил о недопустимости создания в РФ религиозных анклавов.

Информацией о «халяльном» поселке заинтересовались в Следственном комитете.

«В СМИ высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. В одном из изданий высказывается также предположение, что данный поселок создается под религиозную секту», – говорится в сообщении СКР. В связи с этим председатель СКР «поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. выяснить все обстоятельства, проверить доводы озвученные в СМИ и представить подробный доклад по ситуации», отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.08.21

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