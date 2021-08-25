Вывезут более 500 человек: Россия эвакуирует из Афганистана граждан РФ и украинцев

Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, других стран-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

В эвакуации будут задействованы четыре военно-транспортных самолета, которые были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

Также отмечается, что во всех российских военных самолетах, выделенных для эвакуации, «сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания», сообщает «Интерфакс».

Дата вылета самолетов в Афганистан не уточняется.

Ранее сообщалось, что МИД России готовит списки граждан России, которые хотят вернуться в страну из Афганистана.

Накануне захватившие власть в Афганистане талибы* заявили, что запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа, сообщило издание TOLOnews. «Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», – заявил в Кабуле официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид. До этого исламисты обозначили 31 августа последним сроком для вывода из Афганистана сил США. В противном случае они пригрозили применить силу.

* движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России

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