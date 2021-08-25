В Центральную Россию пришли первые заморозки

Первые заморозки зарегистрированы в Тверской и Смоленской областях в ночь на среду, 25 августа. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Так, в Лесном Заповеднике Тверской области метеостанция зафиксировала температуру минус 0,2 градуса, а в Демидово Смоленской области столбик термометра опустился до ноля градусов.

Похолодание, захватившее северо-запад России, добралось и до западных районов Московской области. В Волоколамске минимальная ночная температура составила плюс 2,4 градуса, в Клину – плюс 3,1, а в Можайске – плюс 4,4.

В Москве впервые за последние 82 дня столбики термометров опустились ниже 10 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Facebook. Минувшей ночью воздух остыл до 8,2 градуса, что соответствует сентябрьской климатической норме, отметил специалист.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.21

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