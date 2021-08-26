В России упростились правила вступления в наследство

В России значительно упростился порядок вступления в наследство, благодаря появлению единой информационной системы – реестра наследственных дел. Об этом рассказал агентству «Прайм» председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

Реестр можно найти на сайте Федеральной нотариальной палаты. Введя данные умершего (ФИО, год рождения, смерти), можно узнать, открыто ли наследственное дело, и если да, то у какого нотариуса.

«При отсутствии таких данных наследник может обратиться для открытия наследства к любому нотариусу в пределах региона, в котором проживал наследодатель», – пояснил адвокат.

Теперь наследникам не нужно собирать у банков и госучреждений информацию о том, были ли у покойного родственника счета или недополученная пенсия. Нотариус может сам отправлять соответствующие запросы в ФНП и ПФР и получить данные сведения, отмечает эксперт.

Кроме того, Росреестр обязан предоставлять в нотариат данные о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга.

Личность наследователя нотариусы могут проверить по единой биометрической системе ЦБ РФ. «Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно», – говорит адвокат.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.08.21

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