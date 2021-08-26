В брендбуке Госуслуг нашли некорректные формулировки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует обновить руководство по использованию бренда «Госуслуги». Там обнаружили некорректные формулировки.

В руководстве от 2015 года, где описываются правила использования фирменного стиля, содержалось требование «избегать использования образов людей не славянской внешности» при поиске фотоизображений для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров. Формулировку признали некорректной.

«В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию, – рассказали в министерстве РИА «Новости». – При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном».

В Минцифры добавили, что новое руководство пользования брендом появится в ближайшее время.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.08.21

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