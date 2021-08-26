Концертные билеты на 8 млрд рублей остались у россиян после локдауна

Зрители хранят почти пять миллионов билетов на концерты и мероприятия в России, которые перенесли из-за пандемии. Общая стоимость таких билетов достигает восьми миллиардов рублей.

«Эти мероприятия переносятся уже второй год. Некоторые крупные мероприятия переносились уже по 4-5 раз… Чтобы они прошли, нам нужна 100% заполняемость», – пояснил член правления ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Сергей Мурадов «Интерфаксу».

По его словам, развлекательная отрасль в России остается практически парализованной после локдауна 2020 года. Большинство мероприятий рентабельны, только если зал заполнен на 70-80%.

Россияне еще могут сходить на отложенные мероприятия – когда отменят все ограничения. В режиме Covid-free не наберется достаточное число зрителей, уверен Мурадов.

«Если мы вынуждены дальше находиться в режиме простоя, то нужно предпринимать меры финансовой поддержки: субсидирование зарплат, аренду помещений», – добавил член правления КТиБО.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала запретить массовые мероприятия по всей России. В зависимости от регионов разрешенная наполняемость залов в культурно-развлекательных учреждениях колеблется от 30% до 50%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.08.21

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