Приплывшему в Японию россиянину отказали в статусе беженца

Миграционные власти Японии отказали в получении статуса беженца гражданину России, приплывшему на прошлой неделе на Хоккайдо с южнокурильского острова Кунашир. Об этом сегодня сообщила газета Hokkaido.

Таким образом, россиянин не получит временное разрешение на пребывание в Японии. На следующей неделе, по сведениям издания, мужчину передадут генеральному консульству России в Саппоро.

Как отмечает издание, решение японских миграционных властей связано с позицией Токио в отношении Южных Курил. В Японии считают четыре острова своей «исконной территорией». В связи с этим было бы нелогичным со стороны Токио признать гражданина РФ с острова Кунашир беженцем, пишет газета.

Позже дипмиссия РФ в Саппоро сообщила, что Япония официально уведомила российских дипломатов о задержании за нелегальный въезд россиянина, прибывшего на Хоккайдо с Южных Курил.

Уведомление было получено от японской стороны в пятницу, 27 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление диппредставительства РФ. На предстоящей неделе будет проведено разбирательство, по итогам которого, как ожидается, задержанного гражданина РФ депортируют.

Ранее посольство России в Японии получило подтверждение от японских властей, что мужчина, приплывший с Кунашира и попросивший политического убежища, действительно является гражданином РФ.

Напомним, россиянина, переплывшего на резиновой лодке Кунаширский пролив, задержали в поселке Накасибэцу. При себе у него было российское водительское удостоверение. Мужчину рядом с полицейским участком заметил пожилой японец. Иностранец обратился к нему на японском языке, сообщив: «нет паспорта», «Кунашир», «приплыл». Он также сообщил, что просит убежища.

Известно, что приплывшему россиянину 38 лет. Он родился в Удмуртии, три года назад приехал на Кунашир. 17 августа мужчина вышел в море, а 19 августа его задержали на Хоккайдо. Отметим, что расстояние между островами Кунашир и Хоккайдо составляет около 15 км.

Саппоро, Наталья Петрова

Саппоро. Другие новости 29.08.21

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