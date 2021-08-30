МИД: США охотится за россиянами в третьих странах, где за решеткой 9 тысяч граждан РФ

Власти США более 10 лет проводят кампанию по преследованию россиян в третьих странах. Вашингтон добивается экстрадиции граждан РФ на американскую землю, где использует любые методы для склонения к сотрудничеству. С 2008 года известно более 50 подобных случаев, рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах», – заявил дипломат в интервью РИА «Новости».

Первым и самым резонансным стало дело бизнесмена Виктора Бута. Его вывезли из Таиланда в США с нарушением процедуры и приговорили к 25 годам за поддержку терроризма. Представитель МИД РФ в качестве других примеров назвал нашумевшие случаи с летчиком Константином Ярошенко, Марией Бутиной.

По словам Григория Лукьянцева, власти США по-разному давят на россиян, чтобы те соглашались сотрудничать против РФ. В частности отказывают в медицинской помощи, запрещают звонки домой.

Всего в неволе за границей находятся более девяти тысяч граждан РФ. Больше всего россияне оказываются за решеткой в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Франции и Германии. Во всех этих странах есть достаточно большие русскоязычные общины.

«На 12 августа этого года общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений являются 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры судами иностранных государств», – пояснил омбудсмен.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.08.21

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