Жителям 11 регионов России пообещали первый снег в начале сентября

Арктическое вторжение во второй половине наступившей недели принесет снег с дождем на северо-запад России, а также на Северный Урал и на Верхнюю Волгу. С таким прогнозом выступили синоптики центра погоды «Фобос».

Метеорологи ожидают, что в отдельных районах Северо-Запада в период с 3 по 5 сентября ночная температура опустится до 0…+5°. Похолодание будет сопровождаться дождем, а кое-где прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, отмечается в сообщении.

Снег с дождем могут выпасть в отдельных районах 11 регионов – Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Карелии, Республике Коми, на севере Пермского края и Свердловской области, а также в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

При этом на северо-западе России будет очень ветрено, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

А в Центральную Россию настоящая осень придет уже 2 сентября. Зарядят дожди, сопровождаемые холодным северным ветром. Ночные температуры понизятся до +8…+13°, а днем будет не выше +11…+16°. В последующие дни станет еще холоднее: ночью +3…+8°, а в дневные часы только +7…+12°. Это на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.08.21

Сладости перед прививкой от коронавируса могут ухудшить самочувствие. / В Курганской области аномальная жара сменится на заморозки. / Губернатор Ямала рассказал журналистам об итогах поездки по региону (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»