Новая цель: мошенники усилили атаку на россиян СМС-бомберами

Мошенники в России начали использовать новый вид обмана с помощью СМС-бомберов для оформления микрозаймов. Номер жертвы регистрируется на десятках ресурсов, в том числе в микро-финансовых организациях, ему приходит множество сообщений с кодами, которые выманивают злоумышленники, пишет РБК.

Как сообщается, схема работается следующим образом: мошенники берут телефон жертвы и ее паспортные данные из слитой базы персональных данных. Далее номер телефона пытаются зарегистрировать на тридцати-сорока различных ресурсах, по несколько раз на каждом. Регистрация не проходит, но на телефон жертвы в течение 10-15 минут падает около двухсот SMS с кодами о регистрации. Параллельно с разными ресурсами мошенники пытаются зарегистрироваться с помощью номера жертвы на сайтах микрофинансовых организаций, которые поддерживают подтверждение аккаунта с помощью кода из SMS. После этого затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации (проверочные коды отображаются в предпросмотре SMS).

Далее аферисты с помощью этой информации и паспортных данных оформляют микрокредит. «Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из SMS, он просит прислать скриншот экрана с SMS, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из SMS» плохо срабатывает», – пояснил РБК советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Эксперт обратил внимание, что многие люди пугаются, когда им приходит множество SMS от разных компаний. «Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», – подчеркнул он, добавив, что СМС-бомберы используются давно, но кража денег через МФО – это их новая цель.

Москва, Светлана Антонова

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