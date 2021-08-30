Грозит депортация: МВД признало комика Мирзализаде пожизненно нежелательным в России

МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в стране стендап-комика, гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде, сообщается на сайте ведомства. В начале августа Таганский суд Москвы арестовал комика на 10 суток, признав его виновным в разжигании межнациональной вражды.

«Министерством внутренних дел Российской Федерации <…> принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в последние годы он неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство.

«В своем публичном выступлении Идрака Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство», – отметили в МВД. В связи с этим его нахождение в России «признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», указали в ведомстве.

«МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи», – подчеркивается в сообщении.

В ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении. После чего в течение трех дней он должен будет покинуть России. В противном случае его ждет депортация.

Напомним, 9 августа Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Это произошло после того, как в интернете было опубликовано видео выступления Мирзализаде с шуткой о русских. По мнению столичной прокуратуры, в своем выступлении комик позволил высказывания, которые содержат «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

Сам комик уверял, что его шутку «вырвали из контекста». Он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, но вину не признал.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.08.21

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