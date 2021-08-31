Путин подписал указы о выплате силовикам по 15 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных структур. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно первому из указов, выплата будет произведена лицам, являющимися военнослужащими по состоянию на 31 августа 2021 года. Она распространяется на военных, проходящих службу по контракту, а также на курсантов военных профессиональных образовательных организаций и вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.

По другому указу единовременную выплату получат прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, таможни, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, а также граждане, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, и лица начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.

Деньги перечислят силовикам в сентябре или позднее.

Ранее Владимир Путин анонсировал единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей и военным в размере 15 тыс. рублей в качестве помощи в условиях роста инфляции. 24 августа президент подписал указ о разовой выплате пенсионерам.

По оценке кабмина, на выплаты обеим категориям граждан потребуется 500 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.08.21

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