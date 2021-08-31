В Краснодаре учебные классы отгородили прямо в коридоре

Жители Краснодара пожаловались на устроенные прямо в коридоре классы для учеников в одной из школ Краснодара. Городские власти назвали это временным решением из-за переполненности школ.
Один из обеспокоенных родителей опубликовал фотографию необычного класса в школе №102 в сообществе «Типичный Краснодар» в соцсети. По его словам, в этой отгороженной части коридора будет учиться третий «З» класс. А уроки будут проходить в третью смену.
«Вентиляции нет, воды нет, по СанПиН напольное покрытие кафель запрещено. Дети 9 лет будут учиться в третью смену? Последний урок заканчивается в 19:10», – возмутился краснодарец.
Всего в здании устроили четыре учебных кабинета на месте широких коридоров. Администрация города назвала мобильные классы временным решением в связи с переполненностью школ. Школьное руководство оборудовало эти кабинеты всем необходимым для уроков.
«Все классы оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием. Такие классы – временное оперативное решение, как только необходимость в них отпадет, их разберут», – пояснили в мэрии.
Напомним, в Свердловской области Роспотребнадзор оштрафовал четыре школы на 31 тыс. рублей за неготовность к учебному году. проверяющие остались недовольны материально-техническим обеспечением школ, а в двух учебных заведениях к 1 сентября не успели сдать новые корпуса.
Краснодар, Наталья Рязанова
Краснодар. Другие новости 31.08.21
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