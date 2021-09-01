В Магаданской области открылась новая школа впервые за 35 лет

Торжественная линейка прошла в новой школе в поселке Снежная Долина под Магаданом. Первая за 35 лет новая школа-детский сад построена с рамках нацпроекта «Демография».

«Впервые за 35 лет в Магаданской области открылась новая современная школа-детский сад на 50 ученических и 30 дошкольных мест. В учреждении просторные классы, спортивный зал, оборудованный класс информатики. Предусмотрены условия для присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 3 лет», – рассказали в региональном министерстве образования.

Строительство велось два года и обошлось бюджету в 400 млн рублей. В новое здание перевели учеников, которым приходилось заниматься в школе, построенной в 1950-х годах. Многих ребят родители перевели в школы Магадана, куда приходилось ежедневно ездить из поселка на автобусе.

Еще две новые школы строят в поселке Ола и в областной столице. Планируется, что одна будет готова к следующему учебному году, а вторая – ровно через год.

Напомним, в Краснодаре школы едва смогли вместить всех учеников. В учреждении №102 пришлось сделать мобильные классы, отгородив часть коридора, что не понравилось родителям учеников.

Магадан, Наталья Рязанова

Магадан. Другие новости 01.09.21

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